Auf dieses Kurslevel und die nicht weit entfernten Jahrestiefs blickt Andreas Bernstein hier mit der Plattform Guidants, auf der die LS-Exchange ebenfalls vertreten ist. Was ist daraus abzuleiten?

Der DAX hat den Abwärtstrend vom Freitag auch am Montag fortgesetzt. Im Hoch erreichte er am Morgen zunächst nur die Tiefs vom Freitagabend und notiert nun sogar unter 12.800 Punkten. Die Rede von Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposion sorgte für weitere Zinsängste und fallende Aktienkurse.

Eine Meldung von Bloomberg sorgte bei Porsche und Volkswagen dafür, dass sich beide Aktien entgegen dem Abwärtsdruck noch sehr gut halten konnten. Heute notiert die Porsche Holding Aktie sogar 2,6 Prozent im Gewinn und führt damit das DAX-Ranking an. Hintergrund war die Information, dass ein hohes Interesse an den neuen Aktien besteht. Der Preis könnte damit am oberen Ende der anvisierten Erträge angesiedelt werden. Dies wären 85 Milliarden Euro und damit wäre das Unternehmen auf Platz 4 der wertvollsten DAX-Unternehmen direkt hinter der Deutschen Telekom und vor Siemens angesiedelt.

Drittes Thema ist die Aktie von Pinduoduo. Der Händler aus China, der vor allem mit Sammelbestellungen für seine Kunden Rabatte ermöglicht, hat bereits 880 Millionen Kunden. Auch in diesem Quartals soll ein Umsatzwachstum vermeldet werden. Heute kommen dazu die genauen Quartalszahlen, doch die Aktie stieg in der Vorwoche bereits um 25 Prozent und war damit der Top-Performer im Nasdaq. Dabei trug vor allem das Gerücht bei, das Unternehmen möchte in den US-Markt eindringen.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.