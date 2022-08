Störungen der globalen Lieferketten forderten in den vergangenen Monaten auch Hapag-Lloyd, eine der weltweit führenden Linienreedereien, stark heraus. Noch vor sechs Monaten sei jedes Schiff des Unternehmens drei- oder vierfach überbucht gewesen, sagte Rolf Habben Jansen, CEO des Hamburger Reeders, gegenüber der „Welt am Sonntag“. Nun sei aber Entspannung in Sicht. Die Indizien: Die Schiffe seien aktuell nur zu 20 Prozent überbucht und auch die Rücklaufzeiten der Leercontainer seien deutlich kürzer. Insgesamt habe sich die Situation der Häfen weltweit deutlich entspannt, so Habben Jansen.

Stark fielen auch die im August veröffentlichten Halbjahreszahlen von Hapag-Lloyd aus. Die Umsätze erhöhten sich auf 17 Milliarden Euro, was insbesondere auf die deutlich höhere durchschnittliche Frachtrate und einen stärkeren US-Dollar zurückzuführen ist. Das Ebit des börsennotierten Unternehmens stieg auf 9,1 Milliarden Euro, das Ebitda auf 10 Milliarden Euro an. Die Zahlen stimmen positiv: So rechnet der Vorstand von Hapag-Lloyd auch mit einem starken zweiten Halbjahr. Seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr hebt er entsprechend an.