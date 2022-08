Der Einblick in die Depots von Star-Investoren ist eine interessante Sache. Das zeigt sich auch bei David Einhorn, Gründer des Hedgefonds Green Light Capital, der 1996 an den Start ging. Mit Stichtag 30. Juni 2022 landete die Aktie von Green Brick Partners (GBP) mit einem Anteil von fast 26 Prozent auf der Pole-Position des 47-Titel-umfassenden Portfolios. Dessen Wert summierte sich zum Stichtag auf 1,28 Milliarden US-Dollar.

Der Wert der GBP-Titel lag zum Stichtag bei über 333 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Land- und Immobilienentwicklung in den vier US-Bundesstaaten Texas, Georgia, Colorado und Florida. Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala steht bei Einhorn die Aktie von Brighthouse Financial, einem der größten Anbieter von Lebensversicherungen in den USA, die knapp über elf Prozent im Portfolio stellt. Diesen Wert hat der Milliardär in der letzten Zeit zwar etwas reduziert, doch das mag auch vor dem Hintergrund von Gewinnmitnahmen erfolgt sein. Insgesamt fielen die Veränderungen bei den einzelnen Positionen gering aus. Die größten Verkäufe gab es bei den Papieren von Change Healthcare Inc., einem Anbieter von Online-Krankenversicherungen (-4,09 %) und beim Chemiekonzern Chemours Co. (- 3,59%).