WIEN (dpa-AFX) - Österreichs größter regionaler Energieversorger, die Wien Energie, hat wegen der Strom- und Gaskrise Finanz-Probleme. Die österreichische Bundesregierung sagte dem Versorger mit mehr als zwei Millionen Kunden am Montag finanzielle Unterstützung zu. Die entsprechende Hilfe sei zugesagt worden, schrieb Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag auf Twitter. Es seien aber noch einige offene Fragen zu klären. Laut Medienberichten muss die Tochtergesellschaft der Stadt Wien in diesen Tagen rund 1,7 Milliarden Euro für Energiegeschäfte als Sicherheit hinterlegen.

Das Unternehmen dementierte Medienberichte, wonach es zahlungsunfähig sei. "Nein, Wien Energie ist nicht insolvent/pleite", hieß es in einer Stellungnahme auf Twitter am Sonntagabend. Wien Energie und die Wiener Stadtwerke seien solide, wirtschaftlich gesunde Unternehmen mit bester Bonität. Wien Energie verwies darauf, dass Energieversorger in Deutschland vor den gleichen Problemen stünden, aber bereits ein staatliches Instrument nutzten, das es bisher in Österreich nicht gebe./mrd/DP/mis