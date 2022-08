Preise vergleichen Beim Kauf von Brennholz auf die Maßeinheit achten

Frankfurt am Main (ots) - Rund jeder vierte Haushalt in Deutschland verfügt über

die ein Festbrennstoffgerät, das mit Holz befeuert wird. Insgesamt sind elf

Millionen Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkamine in deutschen Wohnzimmern

eingebaut. Wurden viele dieser Feuerstätten in den letzten Jahren hauptsächlich

für die stimmungsvolle Atmosphäre entzündet, ist aktuell davon auszugehen, dass

viele in diesem Jahr das Feuer als unabhängige Wärmequelle nutzen werden und den

heimischen Ofen intensiver betreiben.



Ein Sachverhalt, der bereits in den Sommermonaten an der signifikant steigenden

Nachfrage nach Brennholz sichtbar wurde. Da viele Verbraucher in diesem Jahr

Brennholz in größeren Mengen bestellten, hat der HKI Industrieverband Haus-,

Heiz- und Küchentechnik e.V., wichtige Fakten zu den Maßeinheiten und den

unterschiedlichen Holzarten zusammengestellt.