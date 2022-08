Momentan werden weltweit 282 Batteriefabriken gebaut, um die Nachfrage aus der Elektroautoindustrie zu erfüllen. Dementsprechend ist der Bedarf an den nötigen Rohstoffen immens. Dabei kommt nichts mengenmäßig so häufig in modernen Lithium-Ionen-Batterien vor wie Graphit. Doch Graphit ist nicht gleich Graphit. In der Natur treten Verunreinigungen in dem Metall auf und nicht jedes Material ist geeignet, um daraus die höchsten Reinheitsgrade zu gewinnen, die für High end-Anwendungen benötigt werden. Deshalb gibt es nur wenige Lagerstätten weltweit, die sich für die Gewinnung von Graphit für Batterien eignen.

Evolution Energy Minerals ist in dieser Frage auf dem richtigen Weg. So haben die Australier ihre Lagerstätte „Chilalo“ in Tansania in den vergangenen Jahren weit entwickelt und kommen inzwischen auf eine Ressource mit 3,6 Mio. Tonnen enthaltenem Graphit. Schon am Ende dieses Sommers will das Unternehmen eine endgültige Machbarkeitsstudie für den Bau der Mine vorlegen. Aktuell laufen noch Optimierungsarbeiten, zudem soll die Finanzierung gesichert werden.

Die entscheidende Frage ist, ob sich das Graphit von Chilalo auch für Lithium-Ionen-Batterien und weitere High Tech-Anwendungen eignet, die immer mehr nachgefragt werden. Dazu hat das Management nun von einem Partner in den USA, einem etablierten US-Hersteller von Batteriegraphitprodukten, Testarbeiten durchführen lassen. Die Ergebnisse zeigen: Das Graphit von Chilao ist das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Elektrochemische Analysen zeigen nämlich, dass sich das Chilalo-Graphit für sogenannte Super-Premium-Anwendungen eignet. Dabei übersteigt das getestete Material die Anforderungen der Batterieindustrie deutlich, wie Evolution Energy Minerals mitteilte. Nun werden diese Tests bis zu 100 Zyklen fortgesetzt, um ausreichende Daten zu erhalten, um die Qualifikationsanforderungen der Batteriehersteller zu erfüllen.