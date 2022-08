Feedback Hamburger Investorentag (HIT): H1 durch IFRS-15- Auswirkungen belastet



Vita 34 hat sich letzte Woche auf dem Hamburger Investorentag (HIT) mit dem CEO Jakub Baran und dem neuen CFO Dirk Plaga präsentiert. Die wesentlichen Punkte aus den Diskussionen mit den Investoren waren die folgenden.

Auswirkungen IFRS 15: Im Zuge des Jahresabschlusses 2021 musste der Teilkonzern PBKM die bisherige Umsatzerfassung sowohl für die Vergangenheit als auch für das laufende Geschäftsjahr anpassen. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer stehen die bisherigen Kündigungsrechte oder nicht ausreichend hohe Vertragsstrafen einer vorzeitigen Umsatzerfassung langlaufender Verträge entgegen. PBKM hat insbesondere in Polen bislang eine vorzeitige Erfassung der Erlöse anhand von auf Kundendaten beruhenden Kündigungswahrscheinlichkeiten vorgenommen. Der Gesamtjahreseffekt dieser unterschiedlichen Erfassung beläuft sich nach Aussagen des Managements auf ca. 9 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2022. Die derzeitige Guidance des Unternehmens beinhaltet die Annahme, dass sich der aktuell laufende Dialog mit PwC bezüglich der Erlösrealisierung in Q3 zu Gunsten der Auslegung von PBKM entwickelt und der Effekt daher nur in der ersten Jahreshälfte voll wirken wird.



Integration PBKM: Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen läuft schleppender als ursprünglich erwartet. Dies liegt einerseits an vorher nicht identifizierten Themenkomplexen wie dem Sachverhalt zu IFRS 15, die Managementkapazitäten binden. Andererseits hat sich nach Aussagen des Unternehmens erst im Laufe der Integration der Teilkonzerne herausgestellt, dass der Investitionsstau bei Vita 34 deutlich größer ist, als bislang antizipiert. So wird es für eine weitergehende Integration zum Heben von Synergien notwendig sein, aufgestaute Investitionen in die IT-Infrastruktur bei Vita 34 durchzuführen.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 10,00 Euro