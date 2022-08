Bis etwa Ende Februar tendierte die Rheinmetall-Aktie noch im Bereich zwischen 80,00 und 93,80 Euro grob seitwärts, nach Kriegsausbruch in der Ukraine schossen die Notierungen sichtlich in die Höhe, infolgedessen stieg der Wert der Aktie bis Ende Juni auf ein Rekordhoch von 227,90 Euro an. Seither allerdings herrscht wieder leichte Katerstimmung unter Investoren, das Papier verlor bis Anfang August auf rund 160,00 Euro und eine dort verlaufende Horizontalunterstützung aus März dieses Jahres an Wert. Allerdings kann das Papier an dieser Stelle nicht wirklich einen Boden ausbilden und verliert zusehends an Wert. Ein Kursrutsch darunter könnte ein neuerliches Verkaufssignal auslösen.

Große Kurslücke offen

Unter charttechnischen Bedingungen ergibt sich erst nach einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 159,80 Euro weiteres Korrekturpotenzial, dieses könnte in einem ersten Schritt auf 149,25 und darunter grob 135,10 Euro abwärts reichen. Hierfür würde sich natürlich ein entsprechendes Short-Investment anbieten, vielleicht wird sogar die Ende Februar gerissene Kurslücke vollständig geschlossen. Noch hat Rheinmetall allerdings die Chance zur Ausbildung eines Doppelbodens um 160,00 Euro, zur Bestätigung dessen müsste jedoch ein anschließender Kurssprung mindestens über 180,00 Euro gelingen. Dann wären Zugewinne an 198,50 Euro durchaus realisierbar.