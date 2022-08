Red Dot Award für REWE Green Farming in Erbenheim / Internationale Jury bescheinigt Pilotmarkt sehr hohe Designqualität

"Die innovative Außen- und Innenarchitektur stehen für die künftige neueGeneration nachhaltiger Supermärkte der REWE. Für ein vollständig neues,anpassungsfähiges und nachhaltiges Marktkonzept, das sich in Form einesBaukastens an unterschiedliche Standorttypologien anpassen lässt - konzeptionellund konstruktiv", sagt REWE Group Bereichsvorstand Peter Maly. "Bei derKonzeptentwicklung hatten wir den Mut, den Kreativen größtmöglicheDenkfreiheiten einzuräumen und wirklich alles Etablierte hinterfragen underneuern zu lassen. Das Ergebnis ist ein neuer Standard, der sich sprichwörtlichsehen lassen kann. Wir freuen uns daher sehr über die Red Dot Expertise, dassunser Konzept auch im Design und im Markenauftritt höchste Ansprüche erfüllt."Visionäre MarkthalleREWE´s neuestes Flaggschiff REWE Green Farming ist konsequent aus demnachwachsenden Naturmaterial Holz erbaut und speichert über 700 Tonnen CO2 ein.In 30 Jahren ist das Holz wieder nachgewachsen, die CO2-Bilanz ausgeglichen.Zudem ist die Holzkonstruktion wiederverwendbar. Revolutionär für eineHandelsimmobilie sind die 42 Holzstützen, die den Markt und die Dachfarm tragen.Die Säulen mit den Stapel-Kapitellen gliedern den Verkaufsraum und vermittelnden Kunden Maßstab und Proportion. In Verbindung mit den großzügigen Höhen unddem weiten, gewölbte Dach entstehen ein ganz besonderer Raumeindruck und einnatürliches Marktplatzambiente mit grünem Einkaufserlebnis. Weiterentwickeltwurde auch die Tageslichtarchitektur im Supermarkt. So steht nicht mehr alleindie Lichtversorgung im Vordergrund, die durch die verglasten Ost- undWestfassaden und das Atrium weitestgehend gewährleistet wird. Die innovativeArchitektur des Baukörpers schafft Sichtverbindungen im offen strukturiertenVerkaufsraum, wodurch die Einkaufsstätte mit seinem Umfeld verzahnt wird. Der

Köln / Wiesbaden-Erbenheim (ots) - Der REWE Green Farming-Supermarkt in Wiesbaden-Erbenheim ist mit dem "Red Dot Award: Best of the Best" in der Kategorie "Brands & Communication Design 2022" ausgezeichnet worden. Laut der Jury des renommierten internationalen Wettbewerbs überzeugt der Pilotmarkt mit seiner sehr guten Gestaltungsqualität und der kreativen Leistung. Der bereits vielfach prämierte Bau verbindet herausragende, modulare Supermarktarchitektur mit nachhaltiger Bauweise und Betreibung. Außerdem dient eine aquaponische Dachfarm der Erzeugung von Lebensmitteln mitten in der Stadt. Zusammen mit der besonderen Raum- und Innengestaltung, dem Design, der Zusammensetzung des Sortiments sowie der Wareninszenierung hat der Prototyp für die REWE-Supermärkte der Zukunft auch die Designerbranche für sich gewonnen.

