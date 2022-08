Valour kündigt das Debüt von Binance Coin Exchange Traded Product (ETP) an der Börse Frankfurt an

TORONTO, 29. August 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (Das „Unternehmen " oder „Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass es sein neues Binance Coin Exchange Traded -Produkt („ ETP ") an der Börse Frankfurt auf den Markt bringen wird. Der Handel mit Valour (BNB) ETP beginnt heute, am 24. August 2022.

Das Valour Binance (BNB) EUR ETP (CH1149139672) bildet den Kurs von BNB, dem nativen Token hinter der BNB Chain, genau ab. Er dient in erster Linie dazu, Transaktionen in der BNB-Kette zu ermöglichen und fungiert als Governance-Token für das Netzwerk. BNB Chain ist eine dezentrale, quelloffene Multi-Chain-Plattform, die zum Aufbau einer parallelen virtuellen Ökosystem-Infrastruktur verwendet wird. Das erlaubnisfreie Smart Contracts-Netzwerk prägt und skaliert das Wachstum von MetaFi (die Schnittmenge der DeFi-Infrastruktur mit GameFi, SocialFi, dem Metaversum, Web3 und NFTs). BNB gehört derzeit zu den fünf größten Kryptowährungen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung (48,052 Mio. USD, Stand: 23. August 2022).

„BNB ist ein dynamisches digitales Asset. Indem wir ein Engagement in diesen Token an der Börse Frankfurt anbieten, ermöglicht Valour Anlegern ein sicheres Engagement über eine angesehene und renommierte Börse", erläuterte Russell Starr, CEO von Valour. „Ich bin zuversichtlich, dass unser niedriges Gebührenmodell das Interesse an unserem Valour (BNB) ETP steigern wird, da immer mehr Anleger versuchen, mit digitalen Anlagen zu diversifizieren."

„Durch den Einstieg in digitale Vermögenswerte über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, der Risikominderung und der operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist", fährt Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour, fort.