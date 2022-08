Die von der SPD-Fraktionsführung im Bundestag vorgeschlagene Aussetzung der Erhöhung des CO2-Preises lehnte Lang dagegen ab. Die SPD-Fraktionsspitze fordert, die geplante Erhöhung für zwei Jahre auszusetzen, "bis es einen sozial gerechten Ausgleichsmechanismus gibt". Nach bisherigem Stand soll der CO2-Preis 2022 von 25 auf 30 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid (CO2) steigen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sei aufgefordert, bis Jahresende einen Vorschlag für ein Klimageld vorzulegen. Dies soll an die Menschen in Deutschland ausgezahlt werden. "Wenn Herr Lindner hier liefert, dann haben wir Anfang nächsten Jahres einen sozialen Ausgleich für den CO2-Preis", sagte Lang./hrz/DP/mis

LAATZEN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition sollte nach Ansicht der Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang noch in der laufenden Woche ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg bringen. Das sagte Lang am Montag am Rande eines Treffens des Grünen-Bundesvorstands in Laatzen bei Hannover. Über Details solle nun innerhalb der Koalition mit SPD und FDP verhandelt werden.

