Legible ist Partner der jährlichen weltweiten Konferenz des World Wide Web Consortium in Vancouver

Vancouver, British Columbia, den 29. August 2022 – Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) („Legible“ oder das „Unternehmen“) freut sich, als Medienpartner für die alljährliche globale Konferenz des World Wide Web Consortium (W3C) zu fungieren, die vom 12. bis 16. September in Vancouver stattfindet. Legible gibt zudem die Änderung der Ausübungspreise für 5.888.576 Optionsscheine bekannt.

Legible ist Mitglied des Beratungsausschusses des W3C, einer vom Erfinder des World Wide Web gegründeten globalen Organisation, die neue Entwicklungen koordiniert, Codebasen entwickelt und Standards für die sich dynamisch entwickelnden Web-Technologien gewährleistet.

In diesem Jahr findet auf der W3C-Konferenz ein virtueller Salon für Digitale Veröffentlichungen („Digital Publishing Salon“) für die internationale Verlagswesen-Community statt, der sich auf das offene Web konzentriert, darunter das Spezialgebiet von Legible: „Browser-first Publishing“ und Lesen für mobile und Desktop-Umgebungen - und das enorme Potenzial, das dieser Ansatz für die Entwicklung von global zugänglicher Interaktivität, immersivem audiovisuellem Lesen und von Bildungsinhalten bietet. Nach vorheriger kostenloser Anmeldung können alle Interessierten virtuell am Digital Publishing Salon teilnehmen.

„Die Zusammenarbeit mit Legible beim Aufbau eines lokalen Bewusstseins sowie eines dynamischen und zeitgemäßen Angebots für unsere diesjährige Konferenz in Vancouver war sehr erfreulich“, sagte Alan Bird, Leiter der globalen Geschäftsentwicklung beim W3C.

Mit seiner Leseplattform und seinem Online-Buchladen - Legible.com - hat Legible browserbasiertes Publizieren und Lesen Realität werden lassen, so dass alle Menschen von jedem internetfähigen Gerät aus auf eBooks zugreifen können.

Die Verlagsabteilung von Legible, Legible Publishing Services, erstellt spezielle Inhalte für die browserbasierte Umgebung, darunter bahnbrechende Multimedia-Publikationen wie Not Extinct: Keeping the Sinixt Way, das für die amerikanische Sinixt Nation in Zusammenarbeit mit ihrem Verleger Maa Press entwickelt wurde, sowie eine exklusive Partnerschaft mit dem New York Times-Bestsellerautor und Business-Visionär T. Harv Eker, der sein erstes Multimedia-eBook im September 2022 veröffentlichen wird.