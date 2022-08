Benchmark Metals gibt Neuerungen bei seinem Board of Directors sowie Verbesserungen in der Unternehmensstruktur bekannt

Edmonton – 29. August 2022 – Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) – Das Unternehmen gibt bekannt, dass sein Mitgründer und Chief Financial Officer, Sean Mager, sowie die qualifizierte Person, Michael Dufresne, P. Geol., als Directors des Unternehmens zurückgetreten sind, um zwei neue unabhängige Directors im Board of Directors (das „Board“) willkommen zu heißen. Keith Peck und Peter Gundy nehmen ihren Platz ein. Sean Mager bleibt weiterhin Chief Financial Officer des Unternehmens.

Keith Peck ist Vorsitzender und CEO von Lincoln Peck Financial Inc., einer Finanzberatungsfirma mit Hauptaugenmerk auf dem Rohstoffsektor, sowie ein Chartered Business Valuator mit über 35 Jahren Erfahrung im Investmentbanking. Außerdem ist er Vice President und Director von RBC Dominion Securities Inc., Haywood Securities Inc. und Vice-Chairman von Yorkton Securities Inc. Herr Peck verfügt über umfangreiche Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen, unter anderem als Vorsitzender von Camino Minerals Corporation. Er war einer der Gründer von Centenario Copper Corporation, das 2009 von Quadra Mining Ltd. gekauft wurde. In letzter Zeit war Herr Peck Chairman von Orezone Gold Corporation sowie Director und Vorsitzender des Audit Committees von Bluestone Resources Inc.

Peter Gundy war Co-Founder von Potash Corporation of Saskatchewan (einem Vorgänger von Nutrien) und Founder von Neo Material Technologies Inc („NEM“), wo er von 1992 bis 2008 als Chief Executive Officer und Vorsitzender tätig war. NEM war weltweit führend bei der Produktion von Seltenerdmetallen, die auch für die Elektronikindustrie und im Automobilbereich verwendet wurden. 2012 wurde NEM für 1,1 Milliarden $ an Molycorp verkauft. Herr Gundy war bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen als Director tätig. Zurzeit ist er im Board of Directors von Andean Precious Metals tätig, wo er sowohl Vorsitzender des Audit Committees als auch des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses ist.

Neben den Veränderungen bei der Zusammensetzung seines Board of Directors hat das Unternehmen Keith Peck zum unabhängigen Lead Director des Board of Directors benannt. John Williamson bleibt weiterhin executive Chairman und CEO. Als Lead Director wird Herr Peck das Board of Directors und die unabhängigen Directors mit seinen Führungsqualitäten unterstützen und dafür sorgen, dass das Board of Directors unabhängig vom Management funktioniert. Dabei wird er mit dem executive Chairman zusammenarbeiten. Das Unternehmen hat außerdem sein Audit Committee neu aufgestellt, sodass dieses gemäß National Instrument 52-110 – Audit Committees – nur noch aus unabhängigen Directors besteht. Die Mitglieder des Audit Committees sind mit sofortiger Wirkung Herr Peck, Herr Gundy und Herr Toby Pierce. Herr Gundy wurde zum Vorsitzenden des Audit Committees benannt. Im Einklang mit den Best-Governance-Grundsätzen hat das neu aufgestellte Board of Directors außerdem beschlossen, ein unabhängiges Geschäftsführungs-, Nominierungs- und Kompensationskomitee (Governance, Nominating and Compensation Committee, das „GNC-Komitee“) zu gründen, das aus Herrn Peck, Herrn Gundy und Herrn Pierce bestehen wird. Das neue GNC-Komitee wird das Board of Directors bei Geschäftsführungs-, Nominierungs- und Kompensationsangelegenheiten des Unternehmens unterstützen.