Befragung zeigt große Zustimmung für Begrenzung von Arzneimittel-Preisen und für Steuerzuschüsse zur Stabilisierung der GKV

Berlin (ots) - Laut einer repräsentativen Online-Befragung im Auftrag des

AOK-Bundesverbandes sind knapp 80 Prozent der gesetzlich Versicherten der

Meinung, dass die Bundesregierung nicht genug tut, um die Bevölkerung angesichts

steigender Lebenshaltungskosten infolge steigender Beiträge zur Kranken- und

Pflegeversicherung und wachsender Energiekosten zu entlasten. Die Pläne der

Ampel zur weiteren Belastung der Beitragszahlenden stoßen in der Bevölkerung auf

große Ablehnung: 84 Prozent der GKV-Mitglieder finden es falsch, das Defizit der

gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von 17 Milliarden Euro vor allem über höhere

Beiträge auszugleichen, nur 9 Prozent äußern Zustimmung.



"Die Ergebnisse zeigen, dass die Bundesregierung hier dringend handeln sollte",

sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann.

"Maßnahmen zur Vermeidung steigender Beiträge zur Kranken- und

Pflegeversicherung müssen Teil des Entlastungspaketes werden, das die Ampel

aktuell plant. Es darf nicht sein, dass zur finanziellen Belastung infolge

steigender Energiepreise und galoppierender Inflation nun auch noch politisch

forcierte Anhebungen des Zusatzbeitrages kommen", so Reimann. Durch den Abbau

von Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen werde die Krankenversicherung von

der Politik darüber hinaus noch weiter geschwächt.