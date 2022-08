Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Niklas Joneleit, Dominik Fenrich und Jonas Schulze stehen mitihrem aufstrebenden Stuttgarter Unternehmen, der Joneleit GmbH, für einenzukunftssicheren Vermögensaufbau durch Kryptowährungen. Sie helfenGeschäftsführern, Unternehmern, leitenden Angestellten und Privatiers mit ihrenbewährten Strategien dabei, die Risiken ihrer Investments zu minimieren und ihrKapital gezielt zu vermehren. Hier erfahren Sie, welchen Vorurteilen sich derKryptomarkt ausgesetzt sieht, worauf Verbraucher bei Investitionen achtensollten und wie ein gezielter Vermögensaufbau gelingt.Als Reaktion auf die steigende Inflationsrate und die explodierenden Gaspreisesetzen sich auch immer mehr wohlhabende Menschen mit Möglichkeiten des planbarenVermögensaufbaus auseinander. Schließlich wird ihr Geld auch auf dem Bankkontoimmer weniger und kann nicht zu 100 Prozent von ihnen selbst reguliert werden.Viele von ihnen ziehen daher auch eine Investition am Kryptomarkt in Betracht,da sie ihr Vermögen in neue, zukunftssichere Anlageklassen diversifizierenwollen und bekannte Investmentmöglichkeiten nicht mehr so gut funktionieren wiefrüher. Allerdings agieren sie aufgrund der vielen Vorurteile, denen sich diesesModell ausgesetzt sieht, oft zurückhaltend. Entscheiden sie sich dennoch dafür,ihr Kapital auf diesem Weg vermehren zu wollen, handeln sie häufig emotional,geben ihr Geld in die Hände unzähliger Betrüger oder folgen den falschen Tipps -und investieren dann zum falschen Zeitpunkt. "Viele unerfahrene Investorenscheitern an ihrem Mangel an Know-how. Führt ihre Vorgehensweise nicht sofortzum Erfolg, stellen sich bei ihnen schnell Zweifel am Konzept derKryptowährungen ein und sie halten die Investmentklasse sofort für unseriös -ein Mindset-Problem, das auch durch diverse Missverständnisse, Unwissenheit undAnbieter begünstigt wird", erklärt Niklas Joneleit, der gemeinsam mit DominikFenrich und Jonas Schulze hinter der erfolgreichen Joneleit GmbH steht."Der Kryptomarkt bietet zahlreiche Vorteile für diejenigen, die sich damitauskennen: beispielsweise hohe Renditen und Gewinne durch volatile Kurse.Allerdings müssen Investoren mit Bedacht vorgehen und dürfen sich nicht vonhaltlosen Vorurteilen beeinflussen lassen. Zudem ist eine umfassende Expertisenötig, um das eigene Vermögen planbar und zielgerichtet vermehren zu können. Wirunterstützen unsere Kunden mit jahrelanger Erfahrung und erfolgreich erprobtenStrategien", führt der Finanzexperte weiter aus. Niklas Joneleit, Dominik