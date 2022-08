Dürresommer Ist Landwirtschaft ohne Bewässerung noch möglich? (FOTO)

Düsseldorf (ots) - 2022 erleben wir einen weiteren trockenen, heißen Sommer.

Flüsse führen wenig Wasser, Böden trocknen aus, es drohen Ernteverluste. Ob

Bewässerung wirklich die Lösung ist, verrät Dr. Katrin Drastig vom

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Biookonomie e.V.



Wie kann die Landwirtschaft am besten mit Dürresommern umgehen? Ist Bewässerung

die Lösung? "Trockenheit ist für Kartoffeln, Zuckerrüben und Braugerste

besonders problematisch. Auch wasserhaltige Produkte wie Obst und Gemüse sowie

Blumen und Zierpflanzen reagieren bei Trockenheit sehr empfindlich mit

Qualitätsverlusten", sagt Katrin Drastig auf vdi.de. Getreide kann laut der

Expertin zeitweiligen Trockenstress in einzelnen Entwicklungsphasen gut

kompensieren. "Aber wenn der Niederschlag wie in diesem Sommer zu lange

ausbleibt, lohnt sich in einigen Regionen Deutschlands sogar die Beregnung von

Winterweizen."