Asundexian heißt der große Hoffnungsträger von Pharmakonzern Bayer. Die Leverkusener wollen jetzt mit der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zum Blutgerinnungshemmer beginnen. Die am Wochenende veröffentlichten Studiendaten trafen bei Experten allerdings nur auf ein durchwachsenes Echo.

Die Bayer-Aktie stand am Montagnachmittag bei rund 51 Euro mehr als vier Prozent im Minus und rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Bayer hatte in den letzten Wochen mit Blick auf die Studienergebnisse recht hohe Erwartungen geschürt. Die Phase-II-Studiendaten zu dem Gerinnungshemmer wurden auf der Tagung der Europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (European Society of Cardiology, ESC) in Barcelona vorgestellt.