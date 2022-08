(Neu: Äußerungen von Analysten und Bayer aus einem Webinar, geteiltes Echo auch bei Konkurrenzwirkstoff)

BARCELONA/BERLIN (dpa-AFX) - Bayer will seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen. Basis sind am Sonntag auf der Tagung der Europäischen Fachgesellschaft der Kardiologen (European Society of Cardiology, ESC) in Barcelona vorgestellte Phase-II-Daten, die bei Experten allerdings auf geteiltes Echo stießen. Zwar überwogen positive Kommentare, Freudensprünge gab es aber nicht. Zudem hatte Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich zuletzt hohe Erwartungen geschürt. Auch die Daten zum potenziellen Konkurrenzmedikament Milvexian der Konkurrenten Bristol-Myers Squibb und Johnson & Johnson überzeugten nicht vollends. Die Aktien der drei Unternehmen gerieten am Montag unter Druck.

Die Bayer-Papiere waren mit einem Minus von fast sechs Prozent auf 50,58 Euro abgeschlagenes Schlusslicht im deutschen Leitindex Dax , der sein anfangs deutliches Minus auf zuletzt gut ein halbes Prozent eindämmte. Mit Blick auf die Kursreaktion merkte ein Analyst im Zuge eines Webinars mit Bayer-Pharmachef Oelrich und Medizinexperten des Unternehmens an, dass bei Investoren wohl auch Fragen aufgekommen seien, inwieweit eine Weiterentwicklung von Asundexian lohne.

Dem stellten die Bayer-Experten entgegen, dass die Patientenpopulation in den Phase-II-Studien bewusst sehr breit gewählt worden sei. Sie dürfte nun auch enger gefasst werden - mit Blick auf solche Gruppen, bei denen der Gerinnungshemmer eine bessere Wirkung im Vergleich zu Placebo gezeigt habe. Das genaue Design des Phase-III-Studienprogramms mit dem Namen Oceanic werde aber noch mit Behörden weltweit abgestimmt.

Asundexian ist ein sogenannter Faktor XIa-Hemmer. Dabei handelt es sich um eine noch junge Wirkstoffklasse, von der sich Experten geringere Blutungsrisiken als bei aktuellen Faktor-Xa-Gerinnungshemmern wie Apixaban (Handelsname Eliquis) von Bristol-Myers Squibb (BMS) und Pfizer sowie Xarelto von Bayer versprechen.

Das neue Phase-III-Programm untersucht laut Bayer die Wirksamkeit und Sicherheit von Asundexian als Schlaganfallprävention bei Patienten mit Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung). Erste Patienten sollen noch 2022 in das Programm eingeschlossen werden. Zudem wird das Mittel bei Patienten untersucht, mit einem bestimmten Hirninfarkt (nicht-kardioembolischer ischämischer Schlaganfall) oder einer bestimmten Durchblutungsstörung, die Vorbote eines Schlaganfalls sein kann. Gemeint ist eine sogenannte Hochrisiko-Tia (transitorische ischämische Attacke).