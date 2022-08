LNG: Ist der Drops gelutscht oder noch eine Spekulation wert?

Darüber hinaus wird ein Teil des Erdgases auch zur Strom-Gewinnung eingesetzt, zumeist in Gas- und Dampf-Kraftwerken, wo die erzeugte Wärme dann für Industrie-Unternehmen oder auch für Fernwärme eingesetzt wird (also wieder zur Beheizung von Wohnraum).

LNG entsteht durch das Herunterkühlen des Erdgases auf -161 bis -164 Grad Celsius, wobei es verflüssigt wird und auf ein 600-stel seines gasförmigen Volumens schrumpft. Damit wird das Volumenproblem gelöst, während eine dauerhafte Kühlkette sichergestellt werden muss – bis zum Bestimmungsort. Und da man mit LNG selbst wenig anfangen kann, muss es dort in speziellen Aufbereitungs-Stationen wieder in seine ursprüngliche Form und damit Erdgas zurückverwandelt werden (sog. „Regasifizierung“).

Das ganze Verfahren ist energieintensiv, zeitaufwändig und teuer. Deshalb spielte LNG bei uns keine Rolle; es kostete ein Vielfaches des russischen Erdgases. Doch das hat sich mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und dem Wirtschaftskrieg zwischen Russland und der EU (Wirtschafts-Sanktionen auf der einen Seite, Energie-Verknappung auf der anderen Seite) umgekehrt. Die Gas-Preise in Europa steigen ungebremst und haben sich in diesem Jahr bereits vervielfacht.

Dafür ist nicht nur der politische Wunsch der Bundesregierung, so schnell und so konsequent wie möglich auf russisches Erdgas zu verzichten, verantwortlich. Putin hat auch mehrfach die Leistung der Pipelines gedrosselt (Deutschland trifft vor allem das Abdrehen von Nordstream 1), so dass unsere Gas-Speicher für den nahenden Winter kaum gefüllt waren. Also wird nun seit Wochen auf Deibel komm raus „eingespeichert“. Und zwar aus anderen als den russischen Quellen. Deutschland kauft den Weltmarkt leer und treibt damit die Preise massiv in die Höhe.

Und dann kommen uns auch noch die Franzosen in die Quere. Die brauchen nicht viel Gas, denn unsere westlichen Nachbarn setzten auf Stromheizungen und die gewaltigen Strommengen werden zum Großteil in Atomkraftwerken produziert. Bundeswirtschaftsmister Habeck lehnt den Weiterbetrieb der letzten deutschen Atomkraftwerke ab, weil „wir kein Stromproblem haben“. Aber das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Denn die französischen AKWs liegen mehrheitlich brach. Sie sind überdurchschnittlich alt und damit besonders störanfällig. Also müssen sie häufiger gewartet werden. Und es sind zusätzlich bei einigen Reaktortypen Probleme aufgetaucht, die behoben werden müssen. Das wirkt sich teilweise auch auf andere AKWs gleichen Typs aus, die aus Sicherheitsgründen dann ebenfalls runtergefahren wurden.