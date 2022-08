Fazit:

Um möglichst von einer eindeutigen Signallage in der Intel-Aktie für ein Short-Investment zu profitieren, sollte nach Möglichkeit ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 33,00 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würde die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Abschlag bei Intel in den Bereich von 29,32 US-Dollar merklich ansteigen und könnte beispielsweise dann über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN UK5TCG abgedeckt werden. Die Renditechance beträgt in diesem Szenario 95 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,72 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht ausbleiben, allerdings das Niveau von vorläufig 34,75 US-Dollar gemessen am Basiswert jedoch nicht unterschreiten. Rechnerisch würde sich daraus ein Stopp von 0,18 Euro ableiten.