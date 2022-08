WENN SIE DURCH EINEN FEHLERHAFTEN TAKATA-AIRBAG VERLETZT WURDEN, HABEN SIE MÖGLICHERWEISE IMMER NOCH ANSPRUCH AUF ENTSCHÄDIGUNG DURCH DAS VERFAHREN DES SPECIAL MASTER'S AND TRUSTEE'S CLAIM FÜR PERSONENSCHÄDEN ODER WIDERRECHTLIC

Boston (ots/PRNewswire) - Die folgende Erklärung wird von Professor Eric D.

Green, Special Master für den Takata Airbag Individual Restitution Fund des

Justizministeriums und Treuhänder des Tort Compensation Trust Fund, der im

Rahmen der Takata-Konkursverfahren eingerichtet wurde, herausgegeben.



Takata Defective Airbag Ansprüche





Professor Eric D. Green kündigte als Special Master und Treuhänder im Mai 2018ein Entschädigungsprogramm für Personen an, die durch das Platzen oder dieaggressive Entfaltung eines phasenstabilisiertenAmmoniumnitrat-Airbag-Gasgenerators von Takata (ein"Takata-Airbag-Gasgeneratordefekt") einen Personenschaden oder einenwiderrechtlichen Tod erlitten haben oder erleiden werden. Im Rahmen diesesProgramms können die Kläger eine Entschädigung aus dem mit 125 Millionen Dollardotierten Individual Restitution Fund ("IRF") des Justizministeriums und/oderaus dem mit rund 140 Millionen Dollar dotierten Takata Airbag Tort CompensationTrust Fund ("TATCTF") beantragen. Das Antragsverfahren läuft noch, und dieAnspruchsberechtigten haben noch Zeit zu handeln.Es gibt drei Arten von Ansprüchen, die von Personen geltend gemacht werdenkönnen, die durch einen Defekt des Takata-Airbag-Inflator Verletzungen odereinen widerrechtlichen Tod erlitten haben: (i) eine "IRF-Forderung" gegen Takataauf Entschädigung aus dem IRF, dem Fonds zur Entschädigung für Personenschädenund widerrechtliche Tötung, der vom Special Master beaufsichtigt und im Rahmender Restitutionsverfügung eingerichtet wurde, die vom United States DistrictCourt for the Eastern District of Michigan in Verbindung mit dem Strafverfahrendes Justizministeriums gegen Takata, U.S. v. Takata Corporation , Case No.16-cr-20810 (E.D. Mich. ); (ii) eine "Treuhandforderung" gegen Takata aufEntschädigung aus dem TATCTF, dem Treuhandfonds für Personenschäden undwiderrechtliche Tötung, der vom Treuhänder beaufsichtigt und in Verbindung mitTakatas Reorganisationsplan nach Kapitel 11 beim Konkursgericht für den BezirkDelaware eingerichtet wurde, und (iii) eine "POEM-Forderung" gegen einenteilnehmenden Originalhersteller (ein "POEM"; Derzeit ist der einzige POEMHonda/Acura) auf Entschädigung durch den POEM, die über das vom Treuhänderbeaufsichtigte TATCTF abgewickelt werden muss.Jede dieser drei Arten von Ansprüchen hat ihre eigenen Anspruchsvoraussetzungen;jede Anspruchsart deckt jedoch nur körperliche Verletzungen und widerrechtlicheTötung ab, die aus einem Defekt des Takata-Airbag-Gasgenerators resultieren.Ansprüche im Zusammenhang mit Verletzungen oder widerrechtlicher Tötung, diedurch andere Airbag-Komponenten verursacht wurden - wie z. B. Nichtentfaltung