Las Vegas (ots/PRNewswire) - VIMworld hat heute Pläne zur Einführung einer neuenNFT-agnostischen Dienstprogramm-Plattform bekannt gegeben. Das VIMworld VisionVideo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3629308-1&h=2910733597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3629308-1%26h%3D70986265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DWBdt08t7RcA%26a%3DVIMworld%2BVision%2BVideo&a=VIMworld+Vision+Video) stellt diese revolutionäre neuePlattform vor, auf der alle NFT einen langfristigen und nachhaltigen Wertschaffen können, indem sie tief in die DeFi, GameFi und SocialFi Utilitieseingearbeitet werden. Alle NFT-Eigentümer, Projektleiter undBenutzergemeinschaften sind herzlich eingeladen, sich VIMworld anzuschließen undmit ihm zusammenzuarbeiten, um den Wert ihrer Bestände zu steigern. Es ist ganzeinfach.Um das Wachstum für dieses neue Unterfangen zu maximieren, wird VIMworld zu BNBSmart Chain (BSC) migrieren. "Aufgrund der beträchtlichen Anzahl von globalenNFT-Projekten, Blockchain-basierten Spieldesignern und bereits existierendenEntwickler-Tools war BSC die logische Wahl bei der Entwicklung von VIMworld",erklärte VIMworld-CEO Lila Xu. "Binance hat sich selbst als die Kette von MetaFi(Metaverse DeFi) bezeichnet, so dass ihr Engagement im NFT-Bereich klar ist."Während viele NFT-Projekte mit einem erstklassigen Design aufwarten und einigewenige erstklassige Bewertungen haben, existieren die meisten NFTs alsProfilbilder (pfp) in den sozialen Medien. Alle diese pfp-Projekte werden vonihren Nutzern mit dem gleichen Wunsch nach Nutzen versehen, was einenerheblichen Ressourcen- und Zeitaufwand erfordert hat - bis jetzt. Mit VIMworldwird das Hinzufügen von Nutzen zu einem oder zehntausend NFTs zu einem nahtlosenProzess. Innerhalb weniger Tage kann ein Nutzer von einem pfp-NFT zu einervollständigen Transformation mit Play-to-Earn-Gaming, Staking, Feeding,Entwicklung von Kunstwerken, besicherter Kreditvergabe und mehr übergehen.Der Übergang zu VIMworld beginnt am 5. September 2022 mit der Schließung derVeChainThor-basierten Website. Diese Ausfallzeit ist wichtig, damit dieEntwickler letzte Tests am Backend durchführen können, bevor sie 10 Tage späterauf die neue BSC-basierte VIMworld-Website umziehen. Die derzeitigen Mitgliederder VIMworld-Community werden in der Lage sein, VIMs (VIMworlds NFT) und $VEED(VIMworlds Token) nahtlos mit Safeswap, einer dezentralen atomarenTauschplattform, zu migrieren.