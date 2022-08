Noch Anfang 2021 konnte die Okta-Aktie bei 294,00 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch markieren, anschließend hat sich sogar ein symmetrisches Dreieck herauskristallisiert und versprach weiteres Aufwärtspotenzial. Allerdings wurde dieses zur Unterseite aufgelöst, die Folge war ein massives Verkaufssignal auf 77,00 US-Dollar. Erst im Frühjahr dieses Jahres gelang es dort eine Stabilisierung herbeizuführen und an den markanten Widerstand um 110,00 US-Dollar zuzulegen. Die dort verlaufende Triggerlinie für einen erfolgreichen Abschluss eines Doppelbodens wurde jedoch nicht aktiviert, stattdessen ist das Papier zur Unterseite abgedreht und steuert nun wieder seine Jahrestiefs an.

Doppelboden vorläufig gescheitert

Die Abschläge bei Okta könnten nun direktes Korrekturpotenzial in den Bereich der Jahrestiefs aktivieren, mit einem kurzen Zwischenstopp ist an der Kursmarke von 86,14 US-Dollar zu rechnen. An eine schnelle Erholungsbewegung wird bei Technologietiteln ohnehin nicht geglaubt, weil die arg stark steigenden Zinsen in den USA für gewöhnlich diese Branche ausbremsen. Damit ergibt sich gewisses Abwärtspotenzial, welches nicht ungenutzt bleiben sollte.