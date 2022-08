Desert Gold meldet vorläufige metallurgische Ergebnisse

Delta, British Columbia, 29. August 2022 Desert Gold Ventures Inc. (das „Unternehmen“) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) gibt die vorläufigen metallurgischen Ergebnisse der ersten RC-/Kernbohrungen des Unternehmens in seinen Zonen Mogoyafara South, Linnguekoto West und der neuen Zone Gourbassi West North bekannt (Lage siehe Abbildung 1). Mineralisierte Abschnitte aus frischem Gestein, die im Allgemeinen aus einer einzigen Linse in jeder dieser Zonen stammen (außer bei Mogoyafara South, wo zwei Linsen beprobt wurden), wurden einer 72-stündigen Bottle-Roll-Analyse unterzogen. Das Unternehmen führt diese routinemäßige metallurgische Analyse durch, sobald frische Gesteinsproben aus potenziellen oder bestehenden Mineralressourcenzielen verfügbar sind. Mischproben werden durch die Kombination von Ausschussproben aus einem mineralisierten Abschnitt zusammengestellt. Diese Ausschussproben werden dann gemahlen (80 % kleiner als 75 µm). Etwa 1,5 kg der Probe werden mit einer CN-haltigen Lösung vermischt, die auf einem PH-Wert von etwa 10 gehalten wird, wobei die Entnahme der zu untersuchenden Flüssigkeit nach 12, 24, 36, 48 und 72 Stunden erfolgt. Die Proben und CN-haltigen Flüssigkeiten werden langsam gerollt, um eine kontinuierliche Vermischung des Probenpulvers mit den CN-haltigen Lösungen zu gewährleisten. Die pulverisierte Mischprobe wird sowohl zu Beginn als auch am Ende des 72-stündigen Bottle-Roll-Zeitraums mittels Brandprobe analysiert.

Die Proben aus Mogoyafara South ergaben gute - die besten - Gewinnungsraten aus frischem Gestein von 86 % und 88 %. Zwei Proben aus Gourbassi West North und eine aus Linngukoto West erzielten schlechte Gewinnungsraten mittels Bottle-Roll-Laugung, die zwischen 22 % und 25 % lagen. Zusätzliche metallurgische Tests, die eine feinere Mahlung und die Zugabe von Reagenzien umfassen, werden an allen Proben durchgeführt, um festzustellen, ob die metallurgische Gewinnung beim ersten Durchgang einfach verbessert werden kann. Ebenso werden metallurgische Proben aus anderen mineralisierten Linsen und den Oxidanteilen dieser Zonen einem ersten metallurgischen Test unterzogen werden. Es wird erwartet, dass die anfänglichen und endgültigen Schwankungen der Analysen mit der Variabilität innerhalb eines Gesteinsprobenpulvers zusammenhängen und nicht das Ergebnis von Schwankungen aufgrund von grobkörnigem Gold sind.