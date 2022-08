PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend deutlich nachgegeben. Auch an anderen Märkten gab es starke Verluste, nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell mit seiner Rede am Freitag neue Ängste vor Zinserhöhungen geschürt hatte.

