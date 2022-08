Quantum Battery Metals erweitert Umfang von Explorationsprogramm

Vancouver, British Columbia, 29. August 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine zukünftigen Bergbauprogramme zu erweitern. Durch den Erwerb neuer Konzessionsgebiete und die Durchführung von eingehenderen Bergbauprogrammen ist das Unternehmen in der Batteriemetallindustrie aktiver geworden. Das Management ist der Meinung, dass das Unternehmen die Kapazität hat, weitere Explorationsprogramme durchzuführen, wodurch sich der Umfang und die Möglichkeiten des Unternehmens effektiv erweitern.

Im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 hat das Unternehmen geologische Berater engagiert, die auf Lithium und Kobalt spezialisiert sind und über umfassende Kenntnisse im Bereich der kanadischen Batteriemetalle verfügen, insbesondere in Quebec und Ontario, wo sich die Konzessionsgebiete von Quantum befinden. Durch das gemeinsame Fachwissen von Quantum und diesen Beratern war das Unternehmen in der Lage, in diesem Jahr größere Bergbauprogramme zu konzipieren und umzusetzen, und plant, dies auch in Zukunft zu tun.

Angesichts dieser Änderung hat das Unternehmen Marc Momeni zum CEO und Director des Unternehmens ernannt, nachdem Andrew Sostad als CEO und Director zurückgetreten war. Das Unternehmen dankt Herrn Sostad für seine Zeit bei Quantum und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Momeni ist ein Kapitalmarkt- und Marketingexperte mit über 10 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungs- und Bankenbranche. Mit seiner Schlüsselkompetenz im Aufbau und der Leitung von Teams und groß angelegten Programmen konnte Marc Momeni mehrere Unternehmen von der Gründungphase bis zu einem achtstelligen Wert führen. Mit einem Schwerpunkt auf aufstrebenden und kritischen Branchen hat Marc Unternehmen in Sektoren ausgebaut, die in erster Linie Großhandelslogistik, landesweite Implementierung, Spezialausrüstung und fortschrittliche Fertigung erforderten, wobei er als Berater und leitender Angestellter für zahlreiche börsennotierte und private Unternehmen tätig war. Während seiner Tätigkeit auf den Kapitalmärkten war er für die Beschaffung von über 50 Millionen Dollar verantwortlich. Marc verfügt über weitreichende Branchenbeziehungen zu Kapitalmarktmanagern und Investoren aus aller Welt.