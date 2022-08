Eröffnung des 5. Forum für chinesisch-afrikanische Medienzusammenarbeit in Peking

PEKING, 29. August 2022 /PRNewswire/ -- Das . Forum für chinesisch-afrikanische Medienzusammenarbeit (das „Forum") wurde am 25. August in Peking, China, eröffnet und kombiniert Online- und Offline-Veranstaltungen und -Sitzungen. Der chinesische Präsident Xi Jinping und der senegalesische Präsident Macky Sall, der afrikanische Ko-Vorsitzende des FOCAC, haben Glückwunschschreiben an das Forum geschickt.

Huang Kunming, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Leiter der Öffentlichkeitsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, verlas die Briefe der Präsidenten und hielt eine Grundsatzrede.