Eine lautere Stimme für die Privatwirtschaft Eröffnung der 2022 World Dongguan Entrepreneurs Convention

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Die Unternehmer der südchinesischen Stadt,

die bereits eine bedeutende Kraft für das Wirtschaftswachstum von Dongguan sind,

kommen zur World Dongguan Entrepreneurs Convention 2022, die am 28. und 29.

August stattfindet. Neben dem Hauptveranstaltungsort in Dongguan werden

parallele Sitzungen auch in San Francisco, Hawaii, Deutschland, Australien,

Kanada und Malaysia abgehalten. Ein solcher Schritt trägt dazu bei, mehr

Investitionen aus der internationalen Geschäftswelt anzuziehen, einschließlich

der Unternehmer aus Dongguan im Ausland.



"An der Hauptveranstaltung nehmen weltbekannte Unternehmen, Vertreter von

Unternehmern aus Dongguan sowie bekannte Experten und Wissenschaftler teil,

während an den Parallelveranstaltungen Unternehmer aus Dongguan aus dem Ausland

teilnehmen. Mehr als 1.000 Personen nehmen persönlich oder über eine

Videoverbindung an der Veranstaltung teil", sagte Liang Shaoguang,

stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Dongguan, die den

Kongress organisiert.