Grünen-Bundestagsfraktion trifft sich zu Klausur in Potsdam

POTSDAM (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundestagsfraktion kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Potsdam zu einer dreitägigen Klausur zusammen. Die Beratungen sind intern, zum Auftakt am Mittwoch und zum Abschluss am Donnerstag sind allerdings Pressekonferenzen geplant.

