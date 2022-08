Studie Tankrabatt hat zunehmend an Wirkung verloren

Essen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirkung des umstrittenen Tankrabatts ist in den vergangenen Wochen zunehmend verpufft. Das zeigt eine Auswertung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI, über die der "Spiegel" berichtet.



Demnach seien nach dem Juni "die preisdämpfenden Effekte des Tankrabatts durch preistreibende Faktoren geschmälert" worden, und das "insbesondere beim Diesel". Die Untersuchung vergleicht die Kraftstoffpreise in Deutschland und Frankreich vor und nach der Einführung des deutschen Tankrabatts. So kostete ein Liter Super E10 nach der Einführung des Tankrabatts im Juni in Deutschland im Schnitt rund 29 Cent weniger als in Frankreich.