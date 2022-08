Auf den großen Verlust vom Freitag folgten weitere Abgaben am Montag und der neidische Blick nach oben zur 13.000er-Region.

Bereits in der Vorbörse rutschte der Index unter 12.800 Punkte und interpretierte die Zinsängste aus den USA direkt mit. Zudem hab es für Europa ähnliche Signale. Denn die bisher sehr zögerlich agierende EZB könnte einen größeren Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten auf der nächsten Sitzung am 8. September verkünden, lauteten diverse Marktkommentare am Morgen.

Ein recht volatiler Handel begann somit um 12.800 und bildete bis zum Nachmittag immer wieder mit Berührungen im 12.760er-Bereich. Dort vollzog ich auch mein Long-Engagement im Livestream:

Der Boden bildete sich nur sehr langsam und mühsam aus und wurde nur durch die Hilfe der Wall Street am Nachmittag weiter etabliert.

20220829 DAX Xetra Montag

Im US-Handel zogen die Kurse zunächst an. Doch mein Handel fokussierte sich auf einen weiteren Rücklauf, wie hier aus dem Livetradingroom entnommen:

Nach neuen Verlaufstiefs stabilisierte sich auch dort das Gesamtbild. Die Indizes konnten ein leichtes Plus zeigen und der Dow Jones sogar etwas tiefer in den Freitagsbereich eindringen:

20220830 Dow Jones

Damit gelang es dem DAX, seine Verluste etwas einzugrenzen. Bis auf 12.942 Punkte stieg der Index im Hoch an und stand damit im Vergleich zum Freitagabend sogar mit einem leichten Plus da. Doch gegenüber dem Xetra-Ende fehlten rund 30 Punkte und damit blieb auch ein Stück vom GAP zurück. Immerhin waren die Tiefs vom Freitag erreicht:

20220829 DAX Xetra Gegenbewegung

Es reichte per Schlusskurs nicht mehr für das Überschreiten der 12.900 wie die Daten der Börse Frankfurt aufzeigen:

2022-08-29 Aktien Boerse Frankfurt

Vor allem die Autowerte zeigten Stärke an, ganz vorne stand Porsche auf der Kaufliste der Anleger:

2022-08-29 DAX-Aktien Heatmap

Was kann man für die weitere Wochenverlauf nun ableiten?

Ein tieferes Eintauchen in den Freitagsbereich, wie es beim Dow Jones auf der Agenda stand, steht dem DAX vielleicht noch bevor. In der Vorbörse hat er nun bereits genau die das Xetra-Schlusslevel vom Freitag erreicht:

20220830 DAX Vorboerse

Die Stimmung vom Fear and Greed Index hat sich etwas gebessert:

2022-08-30 Fear and Greed

Übergeordnet sind die Jahrestiefs weiterhin eine wichtige Auffangzone, dazu das Bild von gestern Morgen noch einmal (Rückblick):

20220826 DAX Xetra Big Picture

Man kann mit den gestrigen Tiefs nun auch eine leichte Aufwärtstrendlinie konstruieren, die womöglich im Falle eines Rutsches noch eine weitere Unterstützung bieten kann:

20220829 DAX Xetra Big Picture

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Dein Trading am Dienstag den 30.08.2022

Anzusprechen gibt es die weiteren Quartalszahlen von der Wall Street, die ich Dir hier auszugsweise präsentiere:

20220830 Earnings

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Das Verbrauchervertrauen aus der EU wird parallel zum Geschäftsklimaindex, dem Industrievertrauen und der Stimmung im Dienstleistungssektor um 11.00 Uhr veröffentlicht.

14.00 Uhr blicken wir dann auf die Verbraucherpreise aus Deutschland und 15.00 Uhr auf den US-Immobiliensektor.

Weitere Reden aus dem US-Notenbankumfeld folgen.

Die Termine siehst Du hier im Detail:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg

Dein Andreas Bernstein

