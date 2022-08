Eine dämpfende Wirkung im Jahresvergleich habe dagegen im August das 9-Euro-Ticket gehabt, so IT.NRW. Insgesamt seien die Preise für die "kombinierte Personenbeförderung" um gut zwei Drittel (68,4 Prozent) zurückgegangen. Auch die ambulante und stationäre Pflege wurde etwas günstiger./rs/DP/stk

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen vor allem die Energiepreise: Heizöl verteuerte sich beispielsweise um insgesamt fast 87 Prozent. Daneben stiegen auch die Preise zahlreicher Nahrungsmittel wie Quark (plus 57,8 Prozent), Gurken (48,8 Prozent), Butter (43,6 Prozent) und Nudeln (42,0 Prozent).

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor allem teurere Lebensmittel haben in Nordrhein-Westfalen im August die Inflationsrate weiter angetrieben. Die Inflationsrate stieg von 7,8 Prozent im Juli auf 8,1 Prozent im August, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag bekanntgab. Deutlich teurer wurden etwa Kopfsalat und Pizza.

Inflationsrate steigt in NRW auf 8,1 Prozent

