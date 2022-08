Übergeordnet hält sich der Euro gegenüber dem britischen Pfund bereits seit Anfang März dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend auf, insgesamt konnte ein Anstieg an 0,8721 GBP bis Mitte Juni vollzogen werden. Seitdem herrschte ein kurzzeitiger Abwärtstrend in dem Währungspaar und führte auf die untere Aufwärtstrendbegrenzung abwärts - es drohte sogar ein Trendbruch. Doch nur wenig später konnte die Gemeinschaftswährung wieder merklich aufwerten und im gestrigen Handelsverlauf die Widerstandszone um 0,85 GBP zur Oberseite durchbrechen. Damit steht nun einer mehrtägigen Erholungsbewegung nur einige im Wege.

Tagesschlusskurs stimmt positiv

Aus dem Stand heraus könnte das Paar EUR/GBP zunächst an 0,8572 und darüber 0,8599 GBP zulegen. Aber erst darüber wird ein möglicher Gipfelsturm mit Zielen um 0,8721 GBP erwartet. Doch für jeden dieser kurzen Abschnitte gibt es einen Schein, von dem Investoren überproportional profitieren können. Unterhalb von 0,84 GBP drohen dagegen wieder erneute Abwärtsrisiken in den Bereich der Sommertiefs um 0,8345 GBP.