LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4400 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Gaurav Jain verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine dritte Runde an Preiserhöhungen für E-Zigaretten in den USA in diesem Jahr. Diese Art der "Preisaggression" bei E-Zigaretten sei neu./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 03:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 04:00 / GMT

Die British American Tobacco Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,27 % auf 40,84EUR erreicht.



