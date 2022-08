Wichtigste Geschäfts- und Betriebsdaten für das 2. Quartal 2022 (nicht testiert):

- Kassenbestand zum Ende des 2. Quartals 2022 von 7,7 Mio. USD verglichen mit 4,6 Mio. USD im 2. Quartal 2021, ein Anstieg von rund 70 % gegenüber dem Vergleichsquartal.

- Umsatz im 2. Quartal 2022von 415.000 USD verglichen mit 89.000 USD im 2. Quartal 2021, ein Anstieg von rund 370 % gegenüber dem Vergleichsquartal.

Umsatz im 2. Quartal 2022 von 415.000 USD verglichen mit 260.000 USD im 1. Quartal 2022, ein Anstieg von rund 60 % gegenüber dem Vorquartal.

- Nettoverlust im zweiten Quartal 2022 von 1,8 Mio. USD verglichen mit 1,0 Mio. USD im 2. Quartal 2021, ein Anstieg von rund 75 % gegenüber dem Vergleichsquartal.

- Working Capital im 2. Quartal 2022 von 8,7 Mio. USD verglichen mit 5,1 Mio. USD im 2. Quartal 2021, ein Anstieg von rund 70 % gegenüber dem Vergleichsquartal.

„In Zeiten der Marktunsicherheit bin ich stolz darauf, ein widerstandsfähiges Unternehmen zu leiten, das verantwortungsbewusst handelt und mehr denn je in die Forschung und Entwicklung investiert“, sagt Iris Bincovich, CEO von Innocan Pharma. „Wir sind ein Unternehmen in der Frühphase, das robuste Einnahmen erzielt und finanzielle Verantwortung an den Tag legt. Wir haben nicht vor, dies zu ändern, solange wir uns in dieser frühen Phase unserer Entwicklung befinden.“

Über Innocan

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposomenplattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosomenplattform, die möglicherweise das Potenzial einer hochgradig synergistischen Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem (ZNS) bietet. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global LTD gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/