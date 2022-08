Der Volumenanteil von Hisense TV an der Auslieferung befindet sich weltweit auf Platz 2 und wächst seit 3 Jahren in Folge

QINGDAO, China, 30. August 2022 /PRNewswire/ -- Nach den neuesten Daten des Marktforschungsunternehmens Omdia belegte Hisense TV im 2. Quartal 2022 den zweiten Platz beim weltweiten Volumenanteil der Auslieferungen, nur knapp hinter Samsung. Der weltweite Volumenanteil und der weltweite Umsatzanteil von Hisense TV rangierten unter den chinesischen Marken an erster Stelle und sind weiterhin führend.

Ungeachtet des Niedergangs des TV-Marktes hat Hisense dank seiner hervorragenden Technologie und hochwertigen Produkte ein kontinuierliches Wachstum auf dem globalen TV-Markt beibehalten. Laut Omdia erreicht Hisense TV einen Volumenanteil von 12,1 %, rangiert im 2. Quartal 2022 unter den Top 2 der weltweiten Volumenanteile und belegt den ersten Platz unter den chinesischen Marken in Bezug auf den weltweiten Volumenanteil und den weltweiten Umsatzanteil, was ihn zum Branchenführer in der TV-Industrie macht.