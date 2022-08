Umfrage Endkunden von Glasfasertechnologie überzeugt - starkes Wachstumspotenzial vorhanden (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Glasfaseranschlüsse sind eine wesentliche

Voraussetzung für Deutschland als langfristig attraktiver Wirtschaftsstandort.

Die Annahme bei den Kunden - die sogenannte Take-up Rate - stagniert allerdings

über die vergangenen Jahre. Dennoch präferiert die Mehrheit der Befragten

Glasfaser gegenüber anderen Technologien. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer in

Deutschland und Österreich verbinden mit Glasfasertechnologie Schnelligkeit,

doch nicht einmal von jedem sechsten Endkunden wird sie bisher genutzt. Gründe

dafür sind mangelndes Wissen, hohe Preise und lange Wartezeiten. Das zeigt eine

neue Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint in Deutschland

und Österreich.



Die Mehrheit der Befragten wäre bereit, monatlich mehr Geld für einen

Glasfaseranschluss zu zahlen und sieht darin eine gute Zukunftsinvestition.

Trotzdem liegt laut Angabe der Umfrageteilnehmer in Deutschland die Nutzung von

DSL mit über 50 Prozent und in Österreich die Nutzung von Kabel und Mobilfunk

mit jeweils über 30 Prozent noch deutlich vor Glasfaser. Die Gründe für die

langsam steigende Nutzung der Glasfaseranschlüsse zeigt die neue Umfrage der

Management- und Technologieberatung BearingPoint.