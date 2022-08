Die Fed ist short auf den S&P 500 - so ein Kommentator zu der gestern von Fed-Mitglied Neel Kashkari gemachten Aussage, wonach er über die (sehr negative) Reaktion der Aktienmärkte auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell sehr froh sei. Mit anderen Worten: die US-Notenbank freut sich über fallende Aktienmärkte - weil sie die financial conditions straffen will, um die Inflation nach unten zu bringen. Damit ist die Fed, anders als in den Jahren zuvor, zum Feind der Märkte geworden - und sagt das sogar ganz klar und direkt. Damit liegen schwere Zeiten vor dem US-Leitindex S&P 500 udn den Aktienmärkten insgesamt - auch wenn kurzfristig eine Erholung anstehen dürfte, weil der Markt im kurzen Zeitfenster überverkauft ist..

