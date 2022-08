Goldman Sachs muss man nicht mögen, wenn man Retail-Trader ist. Doch sie haben nicht zuletzt aufgrund der eigenen Marktmacht oft sehr gute Prognosen für den Goldpreis abgegeben. Im Juni veröffentlichte das Investmenthaus eine Prognose, bei der ein 12-Monats-Ziel von 2500 Dollar für den Goldpreis genannt wurde.

Derzeit deckeln noch einige Faktoren, die auch Goldman nennt. Ein Faktor, der von Goldman in der Analyse nicht genannt wurde, der aber das Zünglein an der Waage sein kann, WANN die zu erwartende Rallye endlich startet, können die Wetten am Optionsmarkt sein, die wir bereits in vorherigen Kommentaren thematisiert haben. Derzeit sind für die Oktober-Optionen bei 1800 und 1875 Dollar noch viele Calls geschrieben, so dass diese Spekulationsmarken als Widerstand fungieren.

Der Blick auf das OI Profile für die Dezember-Optionen zeigt, dass wenn die Region 1850-1900 Dollar fällt, ein Domino-Effekt einsetzen dürfte. Dann geraten eine ganze Menge Stillhalter unter Druck, müssen ihre Verluste managen, was häufig durch den Kauf des Underlyings selbst gemacht wird. Dadurch käme dann in unserem präferierte Szenario Kaufdruck auf, und das Fallen einer Marke würde das Fallen der nächsten Marke auf derOberseite auslösen. Bis das passiert brauchen wir noch etwas Geduld.

20-minütiges Video erörtert die Situation

In diesem 20-minütigen Video erläutern wir die aktuelle Situation am Optionsmarkt und schauen uns das Options Open Interest Profile an: https://youtu.be/g7MjHU3OqZ8

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Es sind noch immer die Hürden bei 1800 und 1850/75 Dollar zu nehmen, wo viele Stillhalter ihre Wetten platziert haben (wenn man es so ausdrücken möchte). Dann aber dürfte Gold an Dynamik gewinnen. Das langfristige Ziel liegt bei 2500$ aus meiner Erfahrung heraus.

Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/

Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: