Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



30.08.2022 - Managementinterview mit der tick Trading Software AG

'Wir wollen langfristig als einer der führenden Anbieter in Europa für elektronische Handelssysteme wahrgenommen werden'



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (tick TS) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur und eine TBMX White Label App sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA- Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.



Am 28.06.2022 hat tick TS seine Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres 2021/22 veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Carsten Schölzki, dem Vorstand der tick TS, ein Interview zur aktuellen Geschäftsentwicklung, zum Geschäftsmodell und zu den Perspektiven der Gesellschaft zu führen.

GBC AG: Die tick TS agiert mit ihrem softwarebasierten Leistungsangebot im Finanzsektor und unterstützt u.a. Finanzunternehmen bei der Digitalisierung Ihrer Geschäftsmodelle und bei der Einhaltung von Compliance-Vorschriften. Wie entwickelt sich aktuell der Markt, indem die tick TS agiert? Welche Trends sind in Ihren Marktsegmenten zu beobachten und inwiefern kann Ihr Unternehmen von diesen identifizierten 'Strömungen' profitieren?

Carsten Schölzki: Die tick Trading Software AG agiert in einem Markt, der einerseits geprägt ist von ständiger Weiterentwicklung und von Ideen, die junge und agile Finanztechnologieunternehmen umsetzen wollen und anderseits gibt es vonseiten der Kundschaft den Willen und die Notwendigkeit, erprobte und stabile Systeme einzusetzen. Die Endkunden wollen im Wertpapierhandel alle technischen Raffinessen nutzen können, gleichzeitig müssen die Systeme aber ständig verfügbar und einsatzbereit sein.