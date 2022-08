Zinkmarkt: Angebotsdefizit und ruhende Schmelzen!

Ungeachtet der globalen Rezessionssorgen bleibt die Versorgungslage bei Industriemetallen eng. Insbesondere bei den Zinkschmelzen gibt es aufgrund der hohen Energiepreise Probleme. Dementsprechend legen die Preise wieder zu.

Zinkschmelzen: Glencore passt Produktion an

Schon im vergangenen Jahr, also vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs, wurden Zinkschmelzen in Europa geschlossen. Die Verarbeitung des Metalls war aufgrund der bereits gestiegenen Energiekosten deutlich teurer geworden, einige Betriebe wurden stillgelegt. Da lassen nun neuerliche Aussagen von Glencore, die auch Zinkschmelzen im Protfolio haben, aufhorchen. Der Schweizer Rohstoffriese warnte davor, dass die Margen in der Verarbeitung des Metalls immer kleiner werden. Bei Glencore machte sich das auch schon im ersten Halbjahr bemerkbar. Der Zinkausstoß fiel zwischen Januar und Juni dieses Jahres um 47.500 Tonnen auf 350.900 Tonnen. Zwar laufen noch die drei europäischen Verarbeitungsanlagen von Glencore, doch man wolle bei anhaltend hohen Energiepreisen den Betrieb anpassen, heißt es. Vor zwei Wochen sorgte zudem die Nachricht über die Stilllegung einer niederländischen Schmelze für deutlich höhere Zinkpreise. DIe Notiz konnte sich seit Juli deutlich erholen; aktuell kostet eine Tonne Zink an der London Metal Exchange (LME) knapp 3.600 US-Dollar. Der Zink-Markt ist bereits im Juni ins Angebotsdefizit gerutscht. So betrug das Angebotsdefizit laut der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) 1.400 Tonnen, im Mai waren es bereits 1.900 Tonnen zu wenig. Im Vorjahr war der Markt ausgeglichen.

Chancen bei Rohstoffaktien

Die anhaltend hohe Nachfrage und das schwache Angebot sollten die Zinkpreise weiter unterstützen.Für Anleger bietet der Markt noch reichlich Chancen bei Aktien, da diese viel stärker unter Druck kamen als die Rohstoffpreise. Aktuell baut beispielsweise Bunker Hill Mining (0,15 CAD | 0,12 Euro; US1206132037) seine erste Mine auf dem gleichnamigen Silber-Zink-Projekt in Idaho. Das Unternehmen hatte hierzu erst jüngst ein Update gegeben (Siehe hier). Laut CEO Sam Ash liege man zeitlich wie finanziell voll im Plan. Das Unternehmen ist für die Konstruktion des Bergwerks bereits durchfinanziert und besitzt die nötigen Genehmigungen zum Abbau. Dennoch liegt der Börsenwert aufgrund des schwachen Marktumfelds derzeit bei lediglich 28 Mio. CAD.