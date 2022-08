WIESBADEN (ots) - 2021 wurden zwar 0,6 % mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen

als im Vorjahr, aber noch immer 9 % weniger als vor der Corona-Pandemie



Die Zahl neuer Ausbildungsverträge ist im Jahr 2021 auf einem historisch

niedrigen Niveau geblieben: Insgesamt wurden 466 200 neue Ausbildungsverträge in

der dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, war die Zahl der Neuverträge damit zwar um 0,6 % höher als

im ersten Corona-Jahr 2020. Sie blieb jedoch noch immer 9 % hinter dem Ergebnis

des Vorkrisenjahres 2019 zurück, als mehr als 500 000 Neuverträge verzeichnet

worden waren. Insgesamt befanden sich Ende 2021 deutschlandweit 1 255 400

Personen in einer dualen Berufsausbildung. Das waren 3 % weniger als ein Jahr

zuvor.





Damit setzte sich der durch die Corona-Pandemie verstärkte Trend langfristigsinkender Auszubildenden-Zahlen fort. Seit dem Jahresende 2011, als sich 1 460700 Personen in der dualen Berufsausbildung befanden, sank die Azubi-Zahl bisEnde 2021 um 14 %. Dies lässt sich nur teilweise mit dem Rückgang der Zahljunger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren zu erklären, die im selben Zeitraumlediglich um 6 % auf 7,4 Millionen sank.Wenig Veränderung bei am stärksten besetzten BerufenDie Rangfolge der am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe veränderte sich 2021nicht: Wie im Vorjahr waren die meisten Neuabschlüsse im Beruf Kaufmann/-frau imEinzelhandel (24 300) zu verzeichnen, gefolgt von den Kaufleuten fürBüromanagement (22 900), Verkäufer/-innen (20 100),Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen (19 900) und Medizinischen Fachangestellten(17 400). Auch 2021 entfiel gut ein Fünftel (22 %) aller Neuverträge auf diesefünf Ausbildungen. Betrachtet man die am stärksten besetzten Berufe nachGeschlecht, waren es bei Frauen sogar knapp 40 %. Bei Männern verteilten sichdie Neuabschlüsse auf weitaus mehr Berufe, nur 24 % begannen eine Ausbildung ineinem der fünf am stärksten besetzten Berufe.Steigende Zahl neuer Ausbildungsverträge in Handwerk, Landwirtschaft und FreienBerufenDie Handwerksberufe, in denen die Zahl der neuen Ausbildungsverträge imCorona-Jahr 2020 vergleichsweise schwach zurückgegangen war, verzeichneten imJahr 2021 ein Plus von 1 400 oder 1 % mehr Neuverträgen. In der Landwirtschaftsetzte sich der Positivtrend des Vorjahres fort: Die Zahl der Neuverträge stieghier noch einmal um 340 oder 3 %. Den stärksten Zuwachs verzeichneten allerdingsdie Freien Berufe mit 3 500 oder 9 % mehr Neuabschlüssen. Starke prozentualeRückgänge verzeichnen die Hauswirtschaftsberufe (- 80 bzw. -5 %) und deröffentliche Dienst mit 500 oder 3 % weniger neuen Auszubildenden, während die