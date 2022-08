Aarburg (ots) - Geschäftsverlauf Artemis Group



- Umsatz gestiegen (+11,2% / organisch +13,5%) getragen durch Preiserhöhungen,

aber belastet mit Währungseffekten (-3,9%)

- EBIT und EBIT-Marge leicht tiefer (-2,2% resp. 6,7% von 7,6%) durch gestiegene

Kosten bei Rohstoffen, Komponenten, Logistik, Energie

- Reingewinn verbessert durch Wegfall von Einmaleffekten (+4,7%)

- Cashflow auf hohem Niveau gehalten

- Eigenkapitalquote praktisch unverändert bei 64,2%



Die positive Dynamik des zurückliegenden Geschäftsjahres wurde durch den

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 abrupt gestoppt.

Seitdem haben sich die geopolitischen Risiken und die wirtschaftlichen

Herausforderungen deutlich erhöht. In diesem anspruchsvollen Umfeld hat sich die

Artemis Group in der ersten Jahreshälfte 2022 gut behauptet und erzielte ein

organisches Umsatzwachstum von 13,5%. Fast alle ihrer Geschäftsaktivitäten

fokussierten sich auf termingerechte Lieferungen und konnten Kostensteigerungen

durch Preiserhöhungen weitestgehend ausgleichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im ersten Halbjahr 2022 stieg der konsolidierte Nettoumsatz der Artemis Group umCHF 183,6 Mio. oder 11,2% auf CHF 1.827,4 Mio. und verzeichnete ein organischesWachstum von 13,5%. Akquisitionseffekte wurden mit 1,6% berücksichtigt, währendWährungsumrechnungen einen negativen Einfluss von 3,9% hatten.Die Geschäftsaktivitäten der Artemis Group erzielten in der ersten Jahreshälfteüberwiegend positive operative Ergebnisse (EBIT). Allerdings sank der EBIT derGruppe leicht von CHF 124,4 Mio. auf CHF 121,7 Mio. (-2,2%). Die EBIT-Margeverringerte sich von 7,6% auf 6,7%. Der Reingewinn erhöhte sich jedoch um 6,8%auf CHF 123.9 Millionen (Vorjahr CHF 118,3 Mio.), was auf den Wegfall vonEinmaleffekten zurückzuführen ist.Der Cashflow belief sich auf 194,8 Mio. CHF (-3,2% gegenüber dem Vorjahr) undkonnte auf einem hohen Niveau gehalten werden. Er betrug 10,7% vom Umsatz(Vorjahr 12,2%). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht von 64,0% per 31.Dezember 2021 auf 64,2% per 30. Juni 2022 und blieb damit unverändert hoch. Imgleichen Zeitraum stieg die Nettoverschuldung von CHF 45,5 Mio. auf CHF 213,8Mio. durch den Aufbau von Vorräten zur Sicherstellung einer kontinuierlichenKundenversorgung und infolge höherer Einstandspreise.Entwicklung der Geschäftsaktivitäten im ÜberblickInsgesamt hat die Franke Group die anhaltenden Engpässe in der Lieferkette unddie steigende Inflation gut gemeistert. Sie konnte die Kunden nicht nurplanmässig beliefern, sondern auch Preiserhöhungen weitergeben und so diegestiegenen Rohstoff-, Komponenten- und Transportkosten zum Teil ausgleichen.