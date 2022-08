30.08.2022 - Schon seit geraumer Zeit steht die chinesische Wirtschaft unter Druck. Die Nulltoleranzstrategie bei der Pandemiebekämpfung und die anhaltenden Probleme am Immobilienmarkt bremsen das Wachstum deutlich. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn die Regierung nun gleich ein ganzes Bündel an Stützungsmaßnahmen auf den Weg bringt. So wurden unter anderem die Leitzinsen gesenkt. Zusätzlich sollen 1 Bio. Yuan (entspricht rund 150 Mrd. Euro beziehungsweise knapp 1% des BIP) in die Wirtschaft gepumpt werden. Daneben nimmt ein Sicherungsfonds Gestalt an, der die systemrelevanten Banken im Krisenfall stützen soll. Kommt jetzt also endlich das von manchen erhoffte große staatliche Hilfspaket?

Ein genauerer Blick auf die Maßnahmen führt hier schnell zu Ernüchterung. Von den 1 Bio. Yuan entfällt allein die Hälfte auf bereits seit Langem zu Verfügung stehende Quoten für die Emission von Staatsanleihen auf Provinzebene. Es handelt sich also nicht um zusätzliches Geld, sondern um Geld, mit dem die Lokalregierungen ohnehin schon rechnen, das nun aber schneller in Infrastruktur-Projekte fließen soll. Letztlich beträgt damit der zusätzliche fiskalische Stimulus der neuen Maßnahmen nur 500 Mrd. Yuan, was knapp 0,5% des BIP entspricht und folglich keinen Durchbruch darstellt.