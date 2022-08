Mit einem Kursrückgang von zehn Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählt die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) zu den schwächsten Werten im DAX für diesen Zeitraum. Im frühen Handel des 30.8.22 startete die Aktie, die noch am 29.8.22 bei 50,31 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang März zurückgefallen war, nach den positiven Zahlen des Mitbewerbers Syngenta mit einem Plus von zwei Prozent in den Handelstag.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen jener Experten, die die Bayer-Aktie nach dem Start des Phase-III-Studienprogrammes zur Untersuchung der Wirksamkeit eines Medikamentes zur Schlaganfallprävention mit Kurszielen von bis zu 96 Euro (UBS) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie auf dem aktuellen Niveau zumindest gut unterstützt sein.