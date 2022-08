Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,81 € , was eine Steigerung von +4,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Bechtle Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,45 % auf 39,77EUR erreicht.

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Bechtle mit "Hold" und einem Kursziel von 40,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Aktie des IT-Dienstleisters mangele es an mittelfristigen Kurstreibern, schrieb Analystin Nicole Winkler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet damit, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr auf 5 Prozent verlangsamt. Perspektivisch sollte das Unternehmen zwar schneller wachsen als der Markt, das Margenpotenzial sei dabei aber wohl begrenzt./tih/edh

