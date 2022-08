Wärmepumpen-Boom Deutscher Mittelständler Stiebel Eltron investiert 600 Millionen Euro (FOTO)

Holzminden (ots) - ++Mit Umweltheizungen von russischem Gas unabhängig

werden++400 neue Arbeitsplätze in Niedersachsen++



Deutschland will sich vom russischen Gas unabhängig machen - die Nachfrage nach

umweltfreundlichen strombasierten Heizungen boomt. Bis zum Jahresende rechnet

der deutsche Mittelständler Stiebel Eltron mit einem Produktionsrekord von

80.000 Wärmepumpen - das ist ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen weitere Investitionen von mehr als

600 Millionen Euro. Produktionskapazitäten werden ausgebaut, Forschung und

Entwicklung finanziert und neue Arbeitsplätze geschaffen.



"Wir sind seit vielen Jahren auf strombetriebene Wärmepumpenheizungen Made in

Germany spezialisiert. Auch dank unserer Erfahrung von fast 50 Jahren

Entwicklungsarbeit im eigenen Haus gehören wir zu den technischen Marktführern",

sagt Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von Stiebel Eltron. "Die

umweltfreundliche Heiztechnik benötigt kein Öl und Gas und hat damit sowohl für

den Klimaschutz als auch für die Energie-Versorgungssicherheit Deutschlands

einen herausragenden Stellenwert. In diesem Marktumfeld werden wir weiter

expandieren."