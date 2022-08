"Buy now, pay later" Sechs von zehn Banken fordern vom Gesetzgeber eine Regulierung

München/Wien (ots) - " Buy now, pay later" (BNPL) ist nun auch in der

etablierten Bankenwelt angekommen. 23 Prozent sind bereits mit eigenen Angeboten

aktiv, 39 Prozent befinden sich in der Umsetzungs- oder Planungsphase. Mehr als

60 Prozent der Institute fordern im Wettbewerb mit Nichtbanken jedoch eine

Regulierung des Marktes. Das sind Ergebnisse der Embedded-Finance-Studie von

Credi2, für die 120 Entscheider aus Banken befragt wurden.



Vor allem Millennials und die Generation Z schätzen die einfache Beantragung,

die schnelle Kreditzusage noch während des Kaufs und die Möglichkeit, die Waren

in flexiblen Raten bezahlen zu können. Um die Schnittstelle zu diesen Kunden zu

halten, werden nun die Banken immer aktiver im BNPL-Markt. Doch: "Anders als

einige Anbieter, die den Megatrend bisher getrieben haben, sind viele Banken

etablierte Marken, die ein sehr hohes Vertrauen genießen. Und das wollen sie

keinesfalls im Umfeld von BNPL verspielen", sagt Christian C. Waldheim, Co-CEO

bei Credi2. Deshalb plädiert die Mehrheit dafür, dass der Gesetzgeber eingreift

und BNPL-Produkte für alle Anbieter verbindlich reguliert.