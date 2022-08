Deutschlands Zukunft im Blick Gipfelkonferenz der Leading Business Minds im Rahmen der Reihe "50 German Leaders"

London (ots/PRNewswire) - Deutschland ist gemessen an seiner Größe und

Bevölkerung überdurchschnittlich groß und erfreut sich seit Jahrzehnten einer

enormen Wirtschaftskraft. Die deutsche Leistung in diesem Bereich hat eindeutig

mehrere Faktoren und Erfindungsreichtum, Solidität und wirtschaftliches Geschick

gehören sicherlich dazu. Deutsche Marken und Produkte, darunter Autos,

Sportbekleidung, Pharmazeutika und Software, sind in der ganzen Welt sehr

gefragt.



Neben den großen Marken gibt es in Deutschland auch viele starke Unternehmen und

echte Pioniere. Mit der Dokumentationsreihe "50 German Leaders" beleuchtet die

TBD Media Group Unternehmen und Betriebe aus dem Mittelstand und darüber hinaus,

um vielfältigen Konzepte und engagierte Persönlichkeiten zu zeigen, die hinter

dem ungebrochenen wirtschaftlichen Erfolg im Zentrum Europas stehen. Schließlich

wird die gesamte Filmreihe mit authentischen Vertretern aus dem Maschinenbau,

der Logistik, dem Versicherungswesen, dem Bildungswesen und der Textilindustrie

aufzeigen, was die deutsche Produktion und das deutsche Dienstleistungsgewerbe

so wertvoll macht.