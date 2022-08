Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2022

Kursziel: EUR103,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 97,00 auf EUR 103,00.

Am 26. August gab Formycon die Zulassung ihres Lucentis-Biosimilars, FYB201, durch die Europäische Kommission bekannt. Diese Nachricht war erwartet worden, da der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA Ende Juni die Zulassung des Medikaments empfohlen hatte. Die EU-Zulassung von FYB201 folgt auf die Zulassung des Medikaments durch die FDA am 2. August und durch die britische MHRA Mitte Mai. Die Markteinführung in den USA ist für Anfang Oktober geplant. Teva, der Vermarktungspartner für FYB201 in der EU, plant die Markteinführung des Medikaments so bald wie möglich. Wir gehen davon aus, dass der wahrscheinliche Zeitpunkt ebenfalls Anfang Oktober ist. Der Kurs der Formycon-Aktie ist seit dem Allzeithoch von EUR87 am 16. August um 12% zurückgegangen. Der Höchststand von EUR87 fiel mit der Ankündigung zusammen, dass die Topline-Ergebnisse der Phase 3 von FYB202 gezeigt hatten, dass die Wirksamkeit des Medikamentenkandidaten mit der des Referenzprodukts Stelara vergleichbar ist. Wir gehen davon aus, dass Formycon in den nächsten Monaten einen stetigen Strom weiterer positiver Nachrichten generieren wird. Dazu gehört die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Umsatzzahlen für FYB201 in den USA und der EU die Führerschaft gegenüber dem wichtigsten konkurrierenden Lucentis-Biosimilar BYOOVIZ von Samsung Bioepis belegen werden. Darüber hinaus erwarten wir noch in diesem Jahr die ersten Ergebnisse der Phase-3-Studie von FYB203 (Referenzprodukt Eylea), die Offenlegung des Referenzprodukts von FYB206 sowie die Bekanntgabe der Vermarktungspartner für FYB202 und FYB203. FYB202 und FYB206 sind beide vollständig im Besitz von Formycon. Das bedeutet, dass die Bekanntgabe des Lizenzpartners für FYB202 wahrscheinlich mit einer Upfront-Zahlung an Formycon einhergeht. Darüber hinaus wird die Lizenzgebühr für den Verkauf von FYB206 wahrscheinlich näher an der von FYB202 (ca. 33%) liegen als an der von FYB201 (ca. 15%), das immer noch zu 50% von der Bioeq AG kontrolliert wird. Wir raten Anlegern, den jüngsten Kursrückgang der Formycon-Aktie zu nutzen, um Positionen aufzustocken. Wir haben unser Kursziel von EUR97 auf EUR103 angehoben, um der Zulassung von FYB201 in den USA und der EU sowie den positiven Phase-3-Ergebnissen von FYB202 Rechnung zu tragen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



Rating: Kaufen

